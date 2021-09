Enel diventa Sustainable Electrification Partner del campionato internazionale di Padel 2021

Enel

(Teleborsa) - Realizzare soluzioni sostenibili per rendere ancora più efficienti le più importanti tappe del campionato diin Italia e all’estero: è questo l’obiettivo della partnership siglata dacon lae il. Grazie all’accordo il Gruppo Enel diventadell’intero circuito FIP e conferma la sua presenza come Presenting Sponsor delle più importanti tappe del World Padel Tour.“La partnership con la Federazione Internazionale Padel e il World Padel Tour è la dimostrazione di quanto per Enel sia importante essere al fianco delle più importanti organizzazioni sportive a livello mondiale – ha dichiarato, Direttore della Comunicazione di Enel – Grazie a questo accordo forniremo ai partner soluzioni sostenibili che contribuiranno a rendere le tappe dei campionati a impatto zero, un valore aggiunto che si affianca allo spettacolo degli atleti in campo. Siamo convinti che il binomio sport e sostenibilità sia vincente e per questo ci impegneremo sempre di più nel sostenere iniziative come questa”.“E’ motivo di grande orgoglio avere al nostro fianco Enel, da sempre impegnata nel mondo dell’ambiente e dello sport. La multinazionale dell’energia legherà la propria immagine al movimento del padel diventando Sustainable Electrification Partner della Federazione Internazionale Padel e del FIP TOUR, Presenting Sponsor FIP Gold Milano e del FIP Star Santiago del Cile, Sustainable Electrification Partner del CUPRA FIP Finals e Sustainable Electrification Partner del WPT Master Final – ha dichiarato, Presidente della Federazione Internazionale Padel – Per la FIP e per il movimento del padel la “sostenibilità” è un fattore trainante che ci sta guidando, in tutti i nostri eventi, verso un nuovo modello di sviluppo. Crediamo convintamente nella sostenibilità come valore centrale e lavoriamo, ogni giorno, per dare concretezza a questo tema sempre più sentito dal grande pubblico in ogni parte del mondo. Il padel è una piattaforma incredibile per veicolare e comunicare determinati concetti in linea con i valori dell’intero movimento.”“È una grande soddisfazione per il World Padel Tour poter riscontrare che la crescita del "WPT" in Italia è davvero eccezionale – ha dichiarato, Direttore Generale del WPT – Ringraziamo i partner, i promotori locali e la Regione Sardegna per aver scommesso, ancora una volta, sulla migliore competizione di padel al mondo. Non abbiamo dubbi sul fatto che l'Italia sia già un riferimento per il padel a livello europeo e un'ottima piattaforma per promuovere, tra il grande pubblico, il tema della sostenibilità ambientale”.