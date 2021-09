Fondazione Terzo Pilastro Internazionale, torna la regata solidale ChildrenWindCup

(Teleborsa) - Idurante il loro lungo periodo di cura oncologica, presso ilpossono tornare a vivere l'esperienza dellala regata solidale organizzata in collaborazione con ilda oltre quattordici anni, che anche in questa edizione si avvale del contributo della"La Fondazione Terzo Pilastro non poteva far mancare, anche quest'anno, il proprio sostegno allo Yacht Club Cortina d'Ampezzo e al Circolo Vela Gargnano per questo importante evento, che coniuga vela e solidarietà – afferma il- Internazionale –. Come spesso sostengo, infatti, e come l'operatività della Fondazione testimonia costantemente, lo sport può e deve essere un veicolo di inclusione e di aiuto verso il prossimo, un modo privilegiato per regalare un sorriso ed un'opportunità a coloro che ne hanno più bisogno: nel caso di specie, i piccoli pazienti emopatici dell’Ospedale dei Bambini di Brescia e le loro famiglie".60 ragazzi salperanno insieme all'equipaggio di circa 30 barche a vela, aderenti al Circolo, per una regata attorno alle sponde del Lago di Garda per aggiudicarsi il quindicesimo trofeo della Childrenwindcup (festicciola finale ore 16). I ragazzi e le loro famiglie potranno trascorre poi un pomeriggio spensierato in compagnia dei volontari ABE.Per rispettare le regole di distanziamento sociale dovute al Covid-19, l'ingresso al circolo è limitato ai bambini ospiti. Si potrà seguire la gara dal lungo lago di Gargnano.