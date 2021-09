Newlat Food, ricavi in calo nel 1° semestre. Preoccupa il contesto inflattivo

Newlat Food

(Teleborsa) -- azienda agroalimentare quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana - ha registratoconsolidati pari a 245,5 milioni di euro nel primo semestre del 2021, in flessione del 3,9% rispetto al primo semestre del 2020 e in crescita dello 0,7% organico (CAGR) sulla base pre-covid del primo semestre del 2019. L'è stato pari a 21,7 milioni di euro (con un EBITDA margin in leggero calo all'8,8%). L'è stato pari a 7,2 milioni di euro, in crescita del 4% rispetto ai 6,9 milioni dei primi sei mesi 2020. Laè passata da 5,2 milioni di euro al 31 dicembre 2020 a 16,7 milioni di euro al 31 dicembre 2021."Con i risultati del primo semestre del 2021 Food conferma la propria capacità di mantenere elevati livelli di marginalità ed una solida generazione di cassa anche neie caratterizzati da una forte spinta promozione soprattutto nel canale della grande distribuzione organizzata", ha commentato il"Siamo convinti che la disciplina commerciale che ha caratterizzato il primo semestre si dimostrerà molto utile nei mesi a seguire visto ilche sta caratterizzando molte materie prime agricole, il grano in particolare, e che potrebbe avere presto effetti anche sul latte - ha aggiunto Mastrolia - Per far fronte a questa situazione di particolare emergenza, Newlat Food ha già iniziato una compagna didei propri prodotti nei confronti di tutti i principali clienti in tutti i Paesi".