Milano 13:55
42.703 -0,50%
Nasdaq 20-nov
24.054 0,00%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 13:55
9.518 -0,10%
Francoforte 13:55
23.188 -0,39%

Piazza Affari: scambi negativi per NewPrinces

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede il gruppo agroalimentare italiano, con un ribasso del 2,67%.

Lo scenario su base settimanale di NewPrinces rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Analizzando lo scenario di NewPrinces si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 16,4 Euro. Prima resistenza a 17,14. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 16,06.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
