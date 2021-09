Produzione e PIL: ripresa avviata. Focus su consumi e servizi

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, registrando un incremento dello 0,8% su mese e del 7% su anno, mentre la differenza rispetto al periodo pre-pandemia (febbraio 2020) fa registrare un +1,5%. Un andamento - sottolinea l'Istituto statistico nella Nota mensile - che fa quantificare la, visto ora rimbalzare a un ritmo di almeno 5,7% quest'anno", conferma, senior economist Direzione Studi e Ricerche di, commentando i dati della produzione e spiegando che "i rischi sono ora verso l'alto"."Il nostro scenario - precisa l'esperto di Intesa Sp - sconta un'evoluzione della quarta ondata pandemica non tale da indurre le autorità a misure restrittive comparabili a quelle viste durante le ondate precedenti, anche in ragione dello stadio avanzato della campagna vaccinale)".Mameli, pur confermando la fese espansiva dell'industria, sottolinea che "la crescita dell'economia oggi è, che hanno ancora ampi margini di recupero dopo i drammatici effetti della pandemia" e possono ""più che compensare un eventuale minore dinamismo prospettico di manifatturiero e costruzioni"."La ripresa si rafforza", ammette la, che rappresenta le PMI operanti nel settore dell'artigianato, pur confermando una certa "preoccupazione per la spirale rialzista dei prezzi delle materie prime legate all’energia che possono far perdere vigore alla crescita economica".Per l'associazione occorre ora ", cancellando una serie di oneri impropri che gravano soprattutto sul sistema della micro e piccola impresa, che continua a pagare il prezzo più alto per l’energia sia in Europa che in Italia rispetto alle imprese più grandi"Lato consumatori si sorride ai numeri diffusi dall'Istat., Presidente diparla di "dati ottimi", sottolineando che "si registra un valore superiore anche nel confronto con l'ultimo mese pre-pandemia, ossia gennaio 2020. Stessi toni da, Presidente del, che parla di "numeri che fanno ben sperare sulla ripresa dei consumi da parte delle famiglie nel corso del 2021".