Oracle, titolo nervoso in attesa della trimestrale

(Teleborsa) - Giornata incolore per, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,82% rispetto alla seduta precedente.Gli investitori sono in attesa dei risultati del terzo trimestre che il gruppo dei software pubblicherà questa sera dopo la chiusura del mercato. Gli analisti stimano un utile per azione pari a 0,97 dollari.Se si analizza l'andamento del titolo con l'su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 90,09 USD. Possibile una discesa fino al bottom 88,21. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 91,97.