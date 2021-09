SACE, Latini: "PNRR innescherà circolo virtuoso con benefici su competitività e export"

(Teleborsa) - "L’obiettivo che ci dobbiamo dare con ilè evidente: non deve essere solo quello di tornare ai livelli pre-crisi, ma soprattutto di superarli,, per consentire all’Italia diil suo", dichiara L'Amministratore delegato di SACE,i, alla presentazione del Rapporto Export 2021 di SACE.Il manager sottolinea che c'è una chiara, perché grazie agli gli investimenti in infrastrutture, digitalizzazione e sostenibilità ed alle connesse riforme, "le imprese italiane si troveranno ad operare in un" e "potranno sviluppare gli strumenti per migliorare la loro offerta produttiva e commerciale - incrementando le loro vendite sul mercato domestico e nel mondo – innescando così un vero e proprio".delle aziende italiane - ha aggiunto - attraverso la nostra offerta di soluzioni assicurativo-finanziarie e di servizi di accompagnamento", ma nello stesso tempo "a supporto e integrazione di risorse pubbliche e private, a sostegno dei progetti e delle imprese coinvolte, creando spazi per schemi di Partnership pubblico-privata (PPP) e coinvolgendo anche il mercato finanziario (banche, assicurazioni e fondi)"., ha concluso Latini parlando di "un gioco di squadra diretto ad un unico obiettivo: quello della ripartenza del nostro Paese, che passa dagli investimenti per la crescita, il capitale fisico e umano e la produttività".