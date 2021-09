Lagarde (BCE): PIL eurozona a livello pre-crisi entro fine anno

(Teleborsa) - "L'Europa si sta riprendendo più rapidamente di quanto avessimo previsto. Di conseguenza, abbiamo notevolmente migliorato le nostre proiezioni. Quest'anno sta sicuramente andando più veloce di quanto pensassimo, al punto che. Avevamo previsto in precedenza che sarebbe stato all'inizio del 2022, ora sarà nel 2021”. Lo ha affermato la presidente della BCE, Christine Lagarde, intervenendo al convegno Hec Talks organizzato dall'Ecole des hautes etudes commerciales de Paris e dalla European League for Economic Cooperation."Abbiamo rivisto significativamente al rialzo le nostre previsioni e ora ci attendiamo una, ben più di quanto pensassimo a marzo e giugno", ha aggiunto. Lagarde ha sostenuto che i miglioramenti sono da attribuire alle campagne di vaccinazioni per il Covid-19.La presidente della BCE ha poi espresso l'auspicio che il G20 e la presidenza italiana del gruppo "intervengano presto" sul tema delle. "Sono molto sorpresa che le economie avanzate non riescano a mettere assieme le finanze necessarie a vaccinare tutte le popolazioni mondiali, perché prendiamo un rischio, sono molto preoccupata", ha affermato. "su questo", ha aggiunto.L'ex ministra dell'Economia francese è poi tornata a criticare l'utilizzo delle criptovalute. ", pretendono di essere altro rispetto a quello che effettivamente sono e alcune consumano una enorme quantità di energia per essere prodotte. Inoltre, penso davvero che alimentino transazioni di natura oscura: è assolutamente ovvio". "Per tutte queste ragioni sono piuttosto critica sui cripto-asset. E se mi guardano male per questo pazienza.", ha aggiunto Lagarde, ma questo non andrebbe consentito ai consumatori. Infine "le valute digitali" che si propongono di creare le banche centrali "sono un'altra cosa".