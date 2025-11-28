Aeffe richiederà l'esclusione volontaria dal segmento STAR entro fine anno

Aeffe

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società del lusso che opera sia nel settore del pret-a-porter sia nel settore delle calzature e pelletteria, ha deliberato di procedere con laTale decisione si inserisce(CNC), in relazione alla quale la società ha depositato istanza di accesso lo scorso 2 ottobre 2025, ed è dettata dall'esigenza di semplificare e ottimizzare le attività aziendali e le risorse a disposizione, consentendo una maggiore flessibilità operativa e permettendo a tutte le funzioni di focalizzarsi su quanto necessario al fine di una positiva conclusione della CNC stessa.La società avvierà le necessarie procedure per formalizzare la richiesta di esclusione volontaria dal segmento STAR a Borsa Italiana entro la fine dell'esercizio in corso. Le azioni AeffeLa società "continuerà a garantire il massimo impegno nei confronti di tutte le parti interessate, con l'obiettivo di preservare la trasparenza verso il mercato - si legge in una nota - nel periodo di esclusione volontaria intende inoltre, in linea con gli standard qualitativi richiesti dal segmento STAR e le best practice".