BCE e BOE in prima linea: cosa aspettarsi dalle riunioni odierne

(Teleborsa) - La settimana delle banche centrali entra nel vivo oggi con le, mentre domani sarà la volta della Bank of Japan. Tre incontri e tre visioni (e decisioni) diverse ed anche opposte da parte dei responsabili della politica monetaria, in risposta alle differenti condizioni economiche e alle prospettive di inflazione. E proprio sullesi giocherà il futuro della politica monetaria, mentre il 2025 si avvia a conclusione.La BCE annuncerà oggi: tasso sui depositi al 2%, tasso repo al 2,15% e tasso interbancario al 2,40%. E' previsto per oggi anche un aggiornamento dellesul 2026 e 2027 che, come anticipato dalla Presidente Christine Lagarde, potrebbero essere. E se le stime di crescita saranno importanti, ancora di più lo saranno le stime di inflazione, che si mantiene ancora "un soffio" sopra la soglia target del 2%: Eurostat ha annunciato ieri unaa novembre al 2,1% dal 2,2% preliminare, mentre l'inflazione core viene confermata al 2,4%.Occorrerà dunque vedere quali saranno le nuove prospettive di inflazione sul 2026, di fronte al, capitanati dalla tedesca Isabel Schnabel,, guidate dal mite Philip Lane. Le più recenti affermazioni dei due esponenti del Board confermano posizioni distanti ed addirittura Schnabel ha aperto alla, ma gli analisti dubitano che la BCE sia pronta a riconoscere la fine del ciclo di allentamento monetario. Ago della bilancia sarà probabilmente la, da cui ci si attende une la conferma che l'attuale impostazione dellae "in buona posizione" per centrare il target del 2% e che l'Eurotower lascia aperte tutte le opzioni possibili, non vincolandosi ad un percorso pre-definito e prendendo le decisioni riunione per riunione.Al contrario di Francoforte, Londra dovrebbe annunciare oggi una riduzione dei tassi d'interesse, anche se gli esperti sono ancora divisi sulle aspettative. La Banca d'Inghilterra potrebbe annunciare oggi unaal 3,75%, complice il buon andamento dell'inflazione, le politiche deflazionistiche contenute nella nuova Legge di Bilancio ed un mercato del lavoro in peggioramento.Lain Regno Unito è aumentata al 5,1%, ai massimi degli ultimi quattro anni e lontana dal 4% registrato ad agosto del 2024. Le nuove previsioni sul PIL invece indicano una crescita modesta nei prossimi anni, 1,2% nel 2026, 1,6% nel 2027 e 1,8% nel 2028, inferiori agli obiettivi del governo. Nell'ultima riunione, il, con 5 a 4 a favore del mantenimento dei tassi, ma i più recenti interventi del governatore Andrew Bailey e di altri membri hanno alimentato le aspettative di un taglio.La Bank of Japan concluderà domani la due giorni di politica monetaria e ci si attende un, allo 0,75%. La decisione è ampiamente attesa e prezzata dal mercato, visto che il rendimento dei titoli di Stato giapponesi a 10 anni che è salito ai livelli più alti dal 2007. Le speculazioni su un possibile aumento dei tassi di interesse sono state scaturite dalle parole del governatore Kazuo Ueda, che ha parlato di tassi di interesse bassi e della eccessiva