Mercato dell’auto stremato dalla pandemia. Arriva un’altra stangata: la crisi dei chip

(Teleborsa) - Piove sul bagnato per il mercato dell'auto: al Covid si aggiunge la crisi dei semiconduttori. Nel mese di agosto, nei mercati dell'Unione Europea, Paesi Efta e Regno Unito sono statedello stesso mese del 2020. Lo rileva l', secondo cui complessivamentedell'analogo periodo dell'anno scorso, fortemente colpito dall'epidemia."Sul mercato dell'auto, stremato dalla, sta arrivando un'altra stangata: lache sta interessando in maniera sempre più grave anche la produzione di auto". Lo afferma il Centro Studi Promotor (CSP) che, commentando i dati sulle immatricolazioni auto in Europa, parla di "" riferendosi allain quanto - spiega il CSP - "il dato del 2020 era stato fortemente penalizzato dalla pandemia e quindi un rimbalzo nel 2021 era assolutamente scontato, ma questo rimbalzo".Secondo il Centro Studi Promotor "per avere un quadro veritiero occorre fare il confronto tra il 2021 e il 2019, che è l'anno precedente la pandemia. Da questo confronto emerge che, rispetto allo stesso periodo del 2019, nel gennaio-agosto 2021 il mercato dell'auto nell'Europa Occidentale ha fatto registrare un calo del 24,4%, mentre alla fine del primo semestre di quest'anno il calo corrispondente era del 23%.per la crisi dei semiconduttori che ha determinato fermi nella produzione di molte case automobilistiche".