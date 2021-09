Tumore del seno, la "Carovana della prevenzione" di Komen Italia e ASPI arriva a Napoli

(Teleborsa) -, in Piazza Trieste e Trento. L'iniziativa avviata nel 2017 dain collaborazione con Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, èe supportata nell’organizzazione dalche ha concesso il Patrocinio.Il tour quest'anno toccherà 4 città italiane:è la terza, dopo, prima di chiudere il viaggio della prevenzione anel mese di novembre.In vista di questa giornata, tra cui 32 mammografie per donne over40 e 12 ecografie per donne under40. Dal 2017 ad oggi la “Carovana della Prevenzione”, grazie aallestite con dotazioni tecnologiche di ultima generazione, ha offerto gratuitamenteitaliane, conrivolte prevalentemente a territori e comunità più in difficoltà., una delle patologie più diffuse per le donne, e questa iniziativa è solo l’ultima di una serie di azioni messe in campo sul territorio nazionale, anche attraversorealizzate in collaborazione con Susan Komen. Ogni anno oltre 250 donne ricevono uno sgrazie a campagne di prevenzione offerte nelle principali sedi aziendali: un’iniziativa importante per contrastare una delle neoplasie più diffuse e ancora oggi principale causa di morte femminile.