In rosso FNM dopo la diffusione del Piano Strategico 2021-2025

FNM

(Teleborsa) - Si muove in territorio negativo, che si attesta a 0,611, con un. La società ha diffuso - ieri sera a mercato chiuso - il, che sarà presentato alla comunità finanziaria oggi alle 14.00. Il titolo della società attiva nella mobilità integrata era comunque salito molto nella giornata di ieri, registrando un +8,77% in chiusura (i prezzi erano passati dallo 0,57 della chiusura di mercoledì agli 0,62 di ieri sera). Il piano prevede , tra le altre cose, una crescita delper azione con un CAGR 2021-2025 del 16%, investimenti pari a circa 850 milioni di euro e una spinta sulla sostenibilità ambientale, sociale e di governance.Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area divista a 0,5967 e successiva a quota 0,5823. Resistenza a 0,6257.