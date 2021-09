Finanza sostenibile, Terna partecipa a iniziativa United Nations Global Compact CFO Taskforce

Terna

(Teleborsa) -, il gruppo che gestisce la rete elettrica nazionale,. L’azienda guidata da, è, infatti, tra le 60 società internazionali partecipanti alla “United Nations Global Compact CFO Taskforce” che oggi hanno annunciato l’impegno a investire complessivamente oltre 500 miliardi di dollari a livello globale nei prossimi 5 anni per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs, Sustainable Development Goals) dell’Onu, sui temi delle fonti rinnovabili, della salute, del cibo e dell’agricoltura, dell’accesso all’acqua e della parità di genere.L’iniziativa congiunta da parte dei rispettivi CFO - in rappresentanza di aziende per un totale di 1.700 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato – è stata presentata nel corso della 76esima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, durante l’Uniting Business Live, un evento speciale del Global Compact dell’Onu. Contemporaneamente, la task force dei direttori finanziari ha avviato anche una campagna per sensibilizzare e promuovere all’interno delle proprie strutture e con altre società l’adozione di strategie e azioni concrete per integrare gli SDGs nella finanza aziendale.. Gli investimenti sostenibili, finalizzati all’integrazione delle fonti rinnovabili per aumentare l’efficienza, la sicurezza e la resilienza della rete elettrica, sono uno dei pilastri del Piano Industriale 2021-2025 ‘Driving Energy’ di Terna: in base ai criteri della tassonomia europea, il 95% degli 8,9 miliardi di euro di investimenti previsti da Terna nei prossimi cinque anni è per sua natura sostenibile., per un ammontare nominale pari a 600 milioni di euro.