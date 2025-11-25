Fideuram porta al Teatro Gerolamo di Milano un dialogo tra musica e finanza al femminile

(Teleborsa) - Si è svolto ieri sera all’incontro "Dialoghi al femminile tra musica e finanza", promosso da, un evento dedicato a raccontare, attraverso esperienze e linguaggi diversi, il valore della prospettiva femminile nella cultura economica e nella società, che ha visto la partecipazione di numerose clienti e ospiti del mondo economico e culturale.Protagoniste della serata, Adjunct Professor all’Università Cattolica e all’Università Bocconi, e, Fondatrice e Presidente de Le Dimore del Quartetto, che si sono confrontate su temi di crescita, leadership e valorizzazione del talento, in un dialogo moderato da, Manager di Fideuram e coordinatrice del progetto Valu(H)er.Un racconto a più voci, arricchito dall’esibizione del Quartetto Rilke, formazione tutta al femminile che ha accompagnato la serata con un repertorio musicale capace di evocare armonia, collaborazione e ascolto reciproco – valori comuni alla musica come alla consulenza finanziaria., che ha aperto l’evento, ha commentato: "Attraverso Dialoghi al femminile vogliamo offrire un momento di riflessione sulla forza, la visione e il talento delle donne, con l’ambizione di contribuire a creare una visione ancor più inclusiva e sostenibile della realtà in cui operiamo".L’iniziativa si inserisce nel percorso di Valu(H)er, il programma dedicato alla valorizzazione dei talenti femminili e alla diffusione della cultura finanziaria tra le donne, in linea con l’impegno della Divisione nel promuovere empowerment, consapevolezza economica e inclusione.