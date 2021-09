Covid, nelle ultime 24 ore 3.377 positivi e 67 vittime

(Teleborsa) - Sono(ieri 2.407) ma il trend dei contagi rimane in discesa. L'incremento registrato nelle ultime 24 ore è, infatti, frutto del maggior numero di tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore: 330.275 contro i 122.441 di ieri. I(ieri 44) ma nel numero sono conteggiati i 21 morti pregressi della Sicilia e uno della Campania. Dati che fanno scendere il, in calo rispetto dell'1,9% rispetto a ieri. Questi i principali dati che emergono dalComplessivamente gli, con un calo di 3.001 casi nelle ultime 24 ore, mentre salgono asono invececon un incremento di 6.308 rispetto a ieri.In calo isono 516, con un calo di 7 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 38. Isono 3.937, 45 in meno di ieri.A livello regionale laregistra +492 casi con un tasso di positività del 2,8% sulla base di 17.814 tamponi. Seguono lacon +472 casi su oltre 61 mila tamponi e ilcon +457 casi su quasi 54mila tamponi (per entrambe il tasso di positività è dello 0,8%).