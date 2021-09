Italo, nuovi benefici per i clienti iscritti al programma fedeltà Italo Più

(Teleborsa) - Italo amplia il proprio programma fedeltà, inserendo nuovi livelli che si aggiungono ai precedenti Base e Privilege, per consentire ai clienti fidelizzati di raggiungere più in fretta iriservati. Il programma Italo Più si arricchisce e velocizza l’ottenimento di punti fedeltà per raggiungere biglietti premio gratuiti, che possono essere richiesti con soli 1.000 punti. Crescono inoltre gli esclusivi benefit associati ai vecchi ed i nuovi livelli, come gli accessi gratuiti alin stazione (per accedere più velocemente al proprio treno), upgrade di ambiente gratuiti, ingressi nelle(per attendere l’arrivo del proprio treno con tutti i comfort del caso come wi-fi, bevande, snack, quotidiani).Nasce il nuovo livelloche si raggiunge con soli 1.000 punti e garantirà ai viaggiatori da subito 2 accessi gratuiti al Fast track Italo in stazione, un bonus extra del 5% di punti per i propri viaggi e 2 upgrade gratuiti di ambiente a bordo treno. All’ottenimento di 6.000 punti, si passa al livello, livello esclusivo già presente che garantisce accessi Fast Track, ingressi in Lounge e Upgrade di ambiente oltre che un bonus extra del 10% di punti per ogni viaggio così da accelerare il raggiungimento dei biglietti premio gratuiti.Ulteriore novità è l’introduzione del livello, il più esclusivo, pensato per i viaggiatori che raggiungono i 15.000 punti. I clienti Platinum avranno benefici quali accessi gratuiti illimitati al Fast track, upgrade gratuiti a bordo treno illimitati, ingressi gratuiti nelle Lounge illimitati, oltre che un bonus extra del 20% di punti per i propri viaggi ed uno sconto del 10% in fase di acquisto (per viaggi in Club e Prima in tariffa Flex).Unper consentire ai passeggeri di accumulare punti fedeltà più velocemente, grazie ai propri viaggi. Italo continua a porre i propri clienti al centro della sua strategia, offrendo servizi di qualità e sicuri, implementando costantemente le iniziative volte a tutelare la salute delle persone: da ricordare che Italo è la prima compagnia ferroviaria ad aver installato su tutti i propri treni i filtri HEPA (gli stessi degli aerei) che consentono un ricambio d’aria costante ogni 3 minuti. L’impegno di Italo è concreto e si riflette nei risultati da poco presentati: nel 2020 infatti, come evidenzia l’ultimo Bilancio di Sostenibilità aziendale, il 91,7% dei clienti è soddisfatto della propria esperienza con Italo. Questo nuovoè pensato anche per le, grazie ai numerosi accordi corporate che Italo stringe con grandi realtà italiane.