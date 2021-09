BOE conferma tassi e stimolo. Due membri a favore di inasprimento politica monetaria

(Teleborsa) - La Bank of England (BoE) ha deciso all'unanimità di mantenere iallo 0,10%, confermando anche il target del piano di, al valore di 875 miliardi di sterline, con un voto di 7-2. I funzionari hanno, inoltre, hanno votato all'unanimità per mantenere glia 20 miliardi. È quanto emerge dal comunicato del Monetary Policy Comittee (MPC) al termine della sua periodica riunione di politica monetaria.Dalla riunione dell'MPC di agosto, il ritmo di ripresa dell'attività globale "ha mostrato", osservano gli economisti britannici. In un contesto di robusta domanda di beni e continui vincoli di offerta, le pressioni inflazionistiche globali sono rimaste forti e vi sono alcuni "segnali che le". Inoltre, alcuni indicatori dei mercati finanziari delle aspettative di inflazione sono leggermente aumentati, anche nel Regno Unito.La Bank of England prevede che l'aumenterà ulteriormente nel breve termine, fino a poco sopra il 4% nel quarto trimestre del 2021, principalmente a causa dell'andamento dei prezzi dell'energia e dei beni.Due membri - il Deputy Governor Dave Ramsden e Michael Saunders - credono che bisognerebbe, segnalando unper la banca centrale britannica. "Da una serie di indicatori di prezzo e di costo globali e interni sono emerse prove crescenti che le pressioni inflazionistiche sarebbero probabilmente persistite - si legge nei i verbali della riunione - Questi membri hanno ritenuto che, con l'attuale orientamento politico, l'inflazione sarebbe rimasta al di sopra dell'obiettivo del 2% nel medio termine.