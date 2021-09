Credem rimborsa anticipatamente 50 milioni di euro di obbligazioni

Credem

(Teleborsa) -rimborsapari a 50 milioni di euro a scadenza ottobre 2026. La banca ha scelto di esercitare un'opzione di call volontaria e procedere al rimborso integrale dell'importo alla data di efficacia della call (21 ottobre 2021), "in coerenza con la normativa di Vigilanza che ne ridurrebbe i benefici patrimoniali in caso contrario", sottolinea la società."Ila Giugno 2021, prudenzialmente, recepiva già gli effetti di tale rimborso, collocandosi al 16,7%, ampiamente sopra alla soglia normativa prevista (pari a 11,5%)", si legge in un comunicato dell'istituto. Credito Emiliano sottolinea di mantenere una solida posizione di capitale con un livello di CET1 ratio pari a 14,4% a giugno 2021, 682 bps sopra il requisito minimo regolamentare per il 2021 (SREP).