Intrattenimento e sport, presentato brand "Atleta Esport" e nuovo palinsesto "Atleta Tv"

(Teleborsa) - Si è svolta oggi, giovedì 23 settembre, presso gli studi di GECA Pubblicazioni, la conferenza stampa di presentazione del nuovo brande deldel canale onlinePresentati logo, staff e progetto comunicativo che riguardanoche avrà il doppio ruolo diIntervenendo ad eventi e fiere, collegate sia al mondo ludico sia a quello sportivo, infatti,seguirà i giocatori non solo nella loro attivitàma anche in altri aspetti dellacome, ad esempio, routine di allenamento, passioni e hobby dei giocatori lontano dallo schermo con lo scopo di immergere la squadra nelIllustrate poi leche andranno a rafforzare, con l'il palinsesto del canale onlinepresente sulla piattaforma di riferimento non solo per il mondo delObiettivo dell’iniziativa, sottolineano gli editori, "integrare gli eventi e le dinamiche dell'ovvero del, con il racconto diinteressando un target di riferimento molto giovane, tra i 12 e i 25 anni, allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla vicinanza tra, ma contestualmente parlare ai ragazzi di quei valori e ideali di cui proprio lesono laNuovi format del palinsesto sarannotalk show condotto dalla giornalista radiofonica Martina Procaccini, con interviste ad atleti e protagonisti del mondo sportivo ed esportivo;programma condotto da Francesco Deugemo Lombardo, maggior esperto Italiano di competitive gaming, che insieme ad Andrea Buzzao ed Emanuele “Revilvage” Divella si occuperà ogni settimana dei principalidal prossimo 5 ottobre, ad esempio, inizieranno i mondiali di League of Legends.è invece il primo format di Twitch interamente dedicato alle(mixed martial arts) e sarà condotto da due esperti e appassionati, con ospiti e interventi dei protagonisti di questa e altre discipline affini.Soddisfazione espressa daCEO di GECA Pubblicazioni e Owner di Atleta Esport che si è detta "veramente contento ed entusiasta di iniziare questo nuovo cammino. Sono un gamer da sempre, fin da bambino. Gioco a League of Legends da quando è uscito, anche se non sono mai arrivato oltre il livello Gold, e si può dire che il mio ruolo di imprenditore non mi definisce tanto bene come quello di gamer. Sono convinto che grazie all'aiuto di tutto lo staff e dei ragazzi che giocheranno per noi nella Landa, Atleta Esport riuscirà ad affermarsi come una delle più importanti realtà esportive italiane”.“Il mio ruolo è parlare ai futuri tifosi di Atleta Esport, creando un progetto comunicativo chesottolineaDirettore Responsabile di atletanews.sport e Responsabile Comunicazione di Atleta Esport. "Nel resto d’Europa - prosegue - esistono già brand dicon una fanbase che conta decine di migliaia di appassionati che seguono la propria squadra del cuore o i migliori player. Atleta Esport sarà un team italiano, perché partecipiamo al campionato italiano e romano, perché qui si trova il core del nostro progetto e perché qui sorgerà la casa di Atleta Esport".Per il Manager di Atleta Esport Dario "Dragoist": "Sarà importante individuare un, insieme al quale organizzare e coordinare i tryout dei giocatori al fine di individuare i player adeguati al progetto e dunque contrattualizzarli. Fondamentale, inoltre, creare unallo scopo di farli performare al meglio e raggiungere gli obiettivi di squadra. Atleta si propone di arrivare in vetta al panorama esportivo italiano, sappiamo che c'è concorrenza e che non è un obiettivo che si raggiunge dall'oggi al domani. La prima competizione alla quale vorremmo partecipare è il qualifier all'con l'obiettivo di vincere e qualificarci al PG Nationals".Durante la conferenza stampa è stata inoltre annunciata la partnership di Atleta Tv con ilsquadra capitolina di Futsal (calcio a 5) che milita in Serie A. Ogni settimana Simone "Akira" Trimarchi condurrà un programma dedicato, con immagini esclusive e la possibilità di intervistare