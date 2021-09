Novavax chiede a OMS autorizzazione per vaccino Covid. Il titolo vola

Novavax

(Teleborsa) -- azienda statunitense che opera nel campo delle biotecnologie - ha presentato oggi richiesta all'Organizzazione mondiale della sanità () per otteneredel suo vaccino contro la Covid-19. La richiesta è stata presentata congiuntamente con il produttore indiano Serum Institute of India e si basa sulla precedente domanda al Drugs Controller General of India (DCGI).La richiesta del via libera da parte dell'OMS è un "passo significativo sulla strada per accelerare l'accesso e una", ha affermato Stanley C. Erck, presidente e amministratore delegato di Novavax. L'autorizzazione d'emergenza dell'Organizzazione mondiale della sanità è infatti un prerequisito per le esportazioni verso i Paesi partecipanti al, il programma internazionale che ha come obiettivo l'accesso equo ai vaccini anti Covid-19.Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del, portandosi a 253,6. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 264 e successiva a 289,7. Supporto a 238,4.