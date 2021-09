Fideuram, Corcos dà il benvenuto ai primi 25 vincitori di Digital Restart

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Al via oggit, percorso formativo nato su i, e realizzato da Talent Garden Innovation School, per sviluppareche hanno perso il lavoro nel corso degli ultimi 2 anni.Il progetto ha l’obiettivo di formare, con un, nuove figure professionali per la gestione e l’analisi dei dati aziendali a 360 gradi."Siamo davvero felici di vederedelle borse di studio, persone con background diversificati, ma motivati nel voler continuare ad imparare, investendo su se stessi", ha commentato, Amministratore Delegato di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking."Oltre ai progetti che già abbiamo in atto a sostegno dei giovani - ha spiegato - abbiamo ritenuto indispensabile dare una risposta concreta ed efficace alla crisi occupazionale dei 40/50enni, innescata dall’emergenza sanitaria, attraverso una proposta innovativa, che spinge verso l’apprendimento di competenze digitali sempre più necessarie alle imprese di oggi.Il progetto Digital restart ha già raccolto oltre 600 adesioni e dal prossimo gennaio partirà un percorso formativo per altri 50 studenti "tutti nella fascia d’età particolarmente colpita dalla crisi occupazionale conseguente alla pandemia".