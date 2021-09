Lagarde (BCE): possibile aumento dell'inflazione oltre le attese

(Teleborsa) - L'inflazione dell'area euro potrebbe superare le proiezioni - già riviste al rialzo - della Banca centrale europea, anche se l'istituzione di Francoforte finora vede segnali limitati di questo rischio. Lo ha dichiarato, presidente della BCE, durante un'presso la Commissione per i problemi economici e monetari (ECON) del Parlamento Europeo."Mentre l'inflazione potrebbe rivelarsi più debole del previsto se l'attività economica dovesse essere influenzata da un nuovo inasprimento delle restrizioni, vi sono alcuni fattori che potrebbero portare a pressioni sui prezzi più forti di quanto attualmente previsto", ha spiegato Largarde. Ad esempio, "se lelimitano la produzione in modo più persistente di quanto attualmente previsto, potrebbero diffondersi più fortemente lungo la catena dei prezzi". Nonostante ciò, la BCE vede ", il che significa che il nostro scenario di base continua a prevedere che l'inflazione rimanga al di sotto del nostro obiettivo nel medio termine", ha puntualizzato l'ex ministro delle finanze francese.È "inequivocabile" che il piano di acquisti anticrisi Covid della Bce, il PEPP sia stato efficace e secondo i tecnici dell'istituzione ha aumentato di 1,8 punti la crescita economica e di 1,2 punti l'inflazione sul periodo 2020-2021. "", ha detto nel corso dell'audizione.Sulla vicenda, il gigante delle costruzioni cinesi finito in affanno con il suo enorme indebitamento, "quando si parla di esposizione diretta dell'area euro, riteniamo che sia limitata", ha risposto a una domanda dei parlamentari UE.Date le condizioni indicate dalla BCE per un, al momento non è ipotizzabile che avvenga nel 2023, ha detto Lagarde rispondendo ad una domanda su questo scenario. "Al momento attuale:", ha detto.