Rc Auto, IVASS: prosegue calo prezzi in secondo trimestre

(Teleborsa) -nelE' quanto rileva l'IVASS nel suo bollettino periodico. Costo medio effettivo dell'r.c. auto è die, secondo l'autorità, la. Il prezzo medio, dice l'Ivass, è in diminuzione del( pari a 23 euro in meno)in linea con la flessione rilevata nel secondo trimestre del 2020 (-5,4%) e in forte accelerazione rispetto allo stesso trimestre del 2019 (-1,5%).Prosegue ilche in alcune province del Centro-Sud è particolarmente significativo: Crotone (-9,3%), Roma (-8,4%), Palermo (-8,3%), Vibo Valentia (-8,2%), Catania e Prato (-8,1%).Continuano poi a ridursiil differenziale di premio tra Napoli e Aosta scende del 2,6% su base annua a 211 euro. Il 20,8% delle polizze stipulate nel secondo trimestre 2021 prevede una riduzione del premio legata alla scatola. Il tasso di penetrazione della black box si è comunque ridotto dell'1,2% su base annua. La maggiore diffusione della scatola nera si ha nelle province con prezzi Rc auto superiori rispetto alla media di mercato.Il premio, rileva ancora l'IVASS, è fortemente influenzato dalla: gli assicurati con due o più sinistri con colpa negli ultimi cinque anni pagano un prezzo per la garanzia r.c. auto quasi doppio (675 euro) rispetto agli assicurati senza alcun sinistro (346 euro). Gli assicurati privi di sinistri hanno beneficiato in misura superiore della riduzione generalizzata dei premi, avviata nel 2014 (-26,7% contro il -9,9% degli assicurati più sinistrosi).