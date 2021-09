Unimpresa, nel primo semestre torna a crescere il fatturato di imprese e partite Iva: 253 miliardi (+21%)

(Teleborsa) - È cresciuto di(+21%) il fatturato dinel primo semestre di quest'anno rispetto allo stesso periodo del 2020. Nei dati fiscali di imprese e professionisti c'è dunque la spia della robusta ripresa economica del nostro Paese. È quanto emerge da un'analisi del Centro Studi di, secondo la quale nel primo semestre 2021 le partite Iva hanno visto crescere il fatturato di 15,4 miliardi (+24%) e le aziende di 237,5 miliardi (+21%)Se a gennaio e febbraio 2021, l'imponibile risultava ancora in calo, rispettivamente con meno 16,6 miliardi e con meno 2,7 miliardi rispetto all'anno precedente, quando ancora non era esplosa la pandemia da Covid, nei quattro mesi successivi il segno è diventato positivo: gli aumenti di fatturato, complessivamente, sono stati pari a 61,6 miliardi a marzo (+31%), a 99 miliardi ad aprile (+67%), a 66,7 miliardi a maggio (+36%) e a 45,3 miliardi a giugno (+21%). L'aumento è trainato dalla ripresa delle attività(+31,1%) e soprattutto dalla spinta del: le costruzioni (+36%) e le altre attività immobiliari (20%) sono tra i comparti che hanno registrato le variazioni più consistenti. A, gli incrementi più importanti si osservano in(+31,9%), poi in(entrambe con +21,9%). Nel, unica regione col segno meno, si è assistito a una diminuzione (-0,8%)."Il dato è incoraggiante e conferma l'ottimismo che anche il Governo infonde nel Paese, con le stime economiche che prevedono la crescita del PIL a fine anno oltre quota 6%. Tuttavia, l'evidente scarto che si osserva, mese per mese, è figlio delle conseguenze del lockdown dell'anno scorso: le attività economiche si erano fermate e i fatturati di molte imprese e professionisti sono passati, in un solo istante, a zero. In ogni caso, occorre guardare agli aspetti positivi e, in particolare, alla straordinaria capacità di resilienza mostrata dalle nostre imprese, specie quelle più piccole, che, non senza fatica, hanno resistito a una crisi drammatica e adesso, ancora una volta, si fanno carico di trainare l'economia italiana", ha commentato il segretario generale di Unimpresa,