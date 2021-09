Eventi e scadenze del 28 settembre 2021

Acquazzurra

Ambromobiliare

Bfc Media

Biancamano

Brioschi

Casta Diva Group

Cdr Advance Capital

Compagnia Dei Caraibi

Convergenze

Copernico

Crowdfundme

Dhh

Eems

Eles

Esautomotion

Eviso

Expert.Ai

Fabilia

Fenix Entertainment

Fos

Frendy Energy

Gambero Rosso

Gequity

Gpi

Leone Film Group

Longino&Cardenal

Mit Sim

Neosperience

Nusco

Omer

Osai Automation System

Pattern

Philogen

Pirelli

Prismi

Reti

Rosss

Sebino

Softlab

Solutions Capital Management Sim

Somec

Sostravel.Com

Tecma Solutions

Tenax International

Ulisse Biomed

(Teleborsa) -Webinar internazionale su "Enhancing Digital and Global Infrastructures in Cross-border Payments" - Webinar internazionale organizzato dalla Banca d'Italia, nel quadro della Presidenza italiana del G20G20 - 6th Infrastructure Working Group MeetingBOJ - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria“Youth4Climate: Driving Ambition” - Il primo grande Summit globale dei giovani che riunisce a Milano 400 giovani provenienti da tutti i paesi del mondo, è la prima occasione "globale" per i giovani per interagire con i ministri dell'ambiente presenti alla PreCop26G20 - 3rd Anti-Corruption Working Group MeetingECB Forum on Central Banking 2021 - Speech introduttivo del Presidente della BCE, Christine Lagarde. L'evento sarà online15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'EurosistemaTesoro - Asta BOT; Regolamento CTZ - BTP€i- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale al 30 giugno 2021- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione semestrale 2020- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale