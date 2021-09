Alitalia, Commissari a Governo: "Rischio blocco voli, prolungare Cigs per oltre un anno"

(Teleborsa) - "Siamo alladi uncon tutte leche questo comporterebbe".Lo scrivono nella lettera chehanno inviato ai tre Ministeri competenti sul dossier della vecchia compagnia di bandiera — Sviluppo economico, Lavoro, Infrastrutture e Mobilità sostenibili — lo scorso 25 settembre, fatta però circolare tre giorni dopo - mettendo nero su biancoinsieme alla richiesta di prolungare lalegandone la durata al piano industriale didunque alaccogliendo così leUn' estensione da effettuarsi ancheovvero la promozione degli adeguati"Lala norma sugli ammortizzatori sociali è pronta e la sottoporremo all'incontro con i sindacati", ha detto il ministroai giornalisti a Benevento dove ha visitato gli stabilimenti del Pastificio Rummo.Intanto in mattinata c'è stato undei lavoratori di Alitalia, in centro a Roma, per protestare contro le scelte di Ita. La senatrice M5s Giulia Lupo si è incatenata insieme ad un gruppo di lavoratori dell'Alitalia a Piazza ss. Apostoli. "Mi sono incontrata con un gruppo di lavoratori sotto al Senato.La nuova compagnia, intanto, scalda i motori in vista del decollo, in programma - ad oggi - per il