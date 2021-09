"Connecting Minds, Creating the Future", Expo Dubai 2020 al via: Italia pronta a stupire

(Teleborsa) - Dopo lo slittamento dello scorso annocome moltissimi altri eventi che sono stati posticipati, apre finalmente i battentievento di. Organizzato per la prima volta nella Regione del Medio Oriente, Africa e Asia del Sudriunirà in un unico luogo i visitatori provenientiper progettare insieme il futuro, da domani,, mentre glisi preparano a celebrare il loro: questo il claim che rappresenta un invito aun- dopo la terribile esperienza del Covid con l'obiettivo di provare concretamente a superarla - in cui tutti i Paesi del Pianeta potranno impegnarsi rispetto ai tre temi di: centinaia di eventi, un vasto programma di forum sulle sfide dell, con un'area espositiva di 4,38 chilometri quadrati, l'esposizione Universale richiamerà circada ogni parte del mondo, provenienti dai 190 Paesi partecipanti anchegrazie all'inserimento degli Emirati Arabi Uniti nell'elenco D della Farnesina, ovvero tra le destinazioni verso cui sono consentiti gli spostamenti anche per motivi di turismo.Sarà ilspazio costruito ad hoc – ad ospitare la manifestazione. tre grandi distretti tematici si dirameranno dalla piazza centrale conognuno dei quali rappresenterà un Paese, per dare vita, tutti insieme, ad unaincontreranno tecnologia e innovazione.La città emiratina, considerata il prototipo didunque, si veste a lustro, per celebrare il ritorno alla vita dopo la pandemia: tante nuove attrazioni, comela ruota panoramica più alta del mondo situata suche aprirà il prossimo 21 ottobre, la, che regalerà l'esperienza unica di immergersi nella piscina più profonda del mondo, passando per ilinaugurato nel Souk Al Bahar di Dubai all'inizio del 2021 conQuasi azzerata la(che ad oggi rappresenta solo l'1% del PIL rispetto al 50% segnata negli anni fino al 2000), Dubai genera da solo ili pari a 421 miliardi di dollari, che dal 2000-2020 si è quintuplicato.Intanto, dopo aver raggiuntonei primi sei mesi del 2021, nonostante le restrizioni di viaggio che hanno interessato i suoi mercati chiave,stima una forte crescita nella seconda metà dell’anno: numeri grazie ai qualesi confermache, nel proprio Padiglione disegnato da Carlo Ratti, Italo Rota, Matteo Gatto e F&aM Ingegneria, darà il suo contributo, proponendo all'Expo un percorso espositivo caratterizzato daaccanto a centinaia di iniziative per le quali sono stati creati 10 diversi format.Con 70 partner istituzionali, oltre 50 imprese sponsor, 15 Regioni e 30 Università aderenti, il nostro Paese promuoverà un vasto programma di forum multilaterali e dialoghi di alto livello. Tanti i temi: daldel dialogo interculturale, passando per le attualissime sfide dell'innovazione e della digitalizzazione nella salute, nell'agricoltura e nella blue economy.ilsarà lanciata sulla piattaforma globale di Expo la"Unoma rappresentativo del migliore ingegno italiano, offrendo una memorabile esperienza ai visitatori, facendo vedere al mondo competenze, talenti e ingegni multidisciplinari che possono diventare promotori di nuove opportunità formative, professionali e imprenditoriali", cosìCommissario Generale dell’Italia per Expo 2020, parla di un progetto di ampissimo respiro del quale fanno parte glichiamati a partecipare al raccontoinnanzitutto il registache in un film nato da un'idea di Davide Rampello, direttore artistico del Padiglione Italia, celebrerà le bellezze artistiche e paesaggistiche delle 15 regioni partecipanti e il saper fare italiano artigianale e manifatturiero. Sotto il claim, particolarmente identitario,si racconterà come un Paese capace diNelle scorse settimanehanno attraversato leIl racconto costruito dal Regista con le Regioni partecipanti prevede una serie di contenuti altamente scenografici e d'impatto che saranno visibili in due diverse sezioni del percorso del Padiglione Italia: ilcon proiezioni a 360 gradi dei paesaggi e dei luoghi più suggestivi, e ilitaliano, raccontato su uno schermo di 100 metri quadrati e capace di mostrare al visitatore il meglio delle ‘artigiane’, dell’agroalimentare, della meccanica, del design e dell’esercizio delle tecnologie più sofisticate.Neldeglianche la rappresentazione,dell'opera diNabucco affidata alla direzione dicon l'Orchestra Luigi Cherubini. E poiEventi promossi e sostenuti dalin collaborazione con l’Ambasciata d’Italia negli Emirati Arabi Uniti, il Consolato Generale a Dubai e l’Istituto Italiano di Cultura di Abu Dhabi.si esibirà anchespazio anche ad una rassegna sul Teatro di Figura e di Animazione, progetto realizzato con il contributo ed il sostegno del Ministero della Cultura - Direzione generale Spettacolo.- La gloriosa storia delle esposizioni universali inizia nelche vide la partecipazione di 28 nazioni e oltre 6 milioni di visitatori. Per l’occasione venne commissionata la creazione del celebrecostruzione che occupava ben 84.000 metri quadrati.L'esposizione mondiale più famosa, resta quella delper celebrare il centenario della Rivoluzione Francese: forse non tutti sanno che eredità dell’evento, fu laancora oggi considerato il simbolo della città e dell’intera nazione.Venendo in casa nostra, all'inizio del secolo scorso, l’Esposizione internazionale fu l’occasione perdi mostrare al mondo la propria vocazione al progresso: nelinfatti, la città ha ospitato un’Expo incentrata sul tema dei trasporti, per festeggiare l’apertura del traforo del Sempione, un’opera eccezionale per l’epoca che, con i suoi 19.803 metri, rappresentava ilSono passati, invece,, dalla ben più recentetema centrale il cibo che ogni paese ha affrontato a suo modo: dall’educazione alimentare, alla mancanza di cibo in molte parti del mondo. In occasione venne costruito l’Albero della vita, una struttura di acciaio e legno, alta 37 metri.Dopo ilil testimone è passato ain particolare ad Astana dove neli è svolta l'ultima edizione, sul temaTra le esposizioni universali riconosciute dall'organismo internazionale che sovrintende all’ Expo, non compare quella del 1942 annullata a causa della Seconda guerra mondiale adove come simbolo di un evento che non si tenne c’è un intero quartiere,- acronimo di Esposizione Universale Roma - sviluppato appositamente intorno ad una serie di edifici monumentali.Slittato - causa pandemia - l'appuntamento dello scorso anno,su, come semprema mai come oraper la