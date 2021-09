EXPO 2020 Dubai, Padiglione Italia candidato a Miglior Progetto Innovativo dell’Anno

(Teleborsa) -. Il progetto firmato da Carlo Ratti, Italo Rota, Matteo Gatto e F&M Ingegneria è candidato infatti comedell’Anno edell’Anno. Nello stesso tempo, il general contractor, incaricato della sua realizzazione, è in corsa comedell’Anno.Lasi terrà al Sofitel Dubai the Obelisk il, giusto in tempo per l’inaugurazione del Padiglione all’Esposizione Universale e per il debutto dell'EXPO, il 1° ottobre prossimo., claim ufficiale della partecipazione italiana all’Esposizione Universale, è ile si sviluppa attraverso un'architettura che unisce. Uno spazio che non vuol essere solo un polo espositivo, ma rappresenta il meglio dell'ingegno italiano.Il Padiglione è stato realizzato con il- grandi, medie e piccole – che hanno fornito le migliori componenti costruttive, impiantistiche, tecnologiche e scenografiche, tutto all'insegna dell'innovazione, della sostenibilità e circolarità.