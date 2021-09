CrowdFundMe, collocato con successo minibond di Ellemme

CrowdFundMe

(Teleborsa) -, piattaforma di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding, Private Debt), ha collocato con successo presso gli investitori, il minibond di Ellemme, gruppo specializzato in operazioni Real Estate (sia commerciali che residenziali) che vanta progetti di successo concentrati soprattutto nel Nord Italia, in Francia, Svizzera e Ungheria.Il collocamento è stato concluso con il supporto dell’advisor finanziario Delex Capital, società con sede a Brescia attiva nella consulenza Corporate Finance per PMI sia lato equity, che private debt.Tramite il minibond sono stati, sia professionali che retail (con un patrimonio di almeno 250.000 euro). I numeri sono in linea con la strategia di CrowdFundMe, che sta creando un’ampia base di potenziali sottoscrittori, al fine di incrementare le operazioni in ambito obbligazionario rivolte a PMI.Nel dettaglio, il minibond di Ellemme – che è quotato sulla Borsa di Vienna per dare maggiore liquidità agli investitori – offre une presenta un piano di rimborso ammortizzato (gli interessi saranno pagati con cedola semestrale posticipata) per una durata complessiva dell’operazione pari a 60 mesi. Si tratta di un’, con un giudizio pari a B3+, stabilito dall’agenzia di rating Modefinance.