PLC, crescita a doppia cifra dei ricavi al 30 giugno

PLC

(Teleborsa) - Il conto economico consolidato al 30 giugno 2021 disi presenta contotali per 31.874 migliaia in crescita del 30,5% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente; un EBITDA ) pari a 3.446 migliaia e uncomplessivo pari che si attesta a 1.551 migliaia.Ladel Gruppo PLC al 30 giugno 2021 è negativa per Euro 366 migliaia (positiva per Euro 596 migliaia al netto della rilevazione dei debiti finanziari rilevati in applicazione dell’IFRS 16) e registra una variazione positiva di Euro 3.854 migliaia.Complessivamente confermata la guidance per l'anno i corso con un EBITDA ) atteso di circa 9 milioni di euro.