ELSA Solutions, utile 2023 sale a 1,29 milioni di euro. Ricavi +26%

ELSA Solutions

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del motion control e delle batterie special purpose, ha chiuso il 2023 conpari a 19,3 milioni di euro, rispetto a 15,3 milioni al 31 dicembre 2022 (+26%),pari a euro 2,7 milioni di euro, valore quasi raddoppiato rispetto a 1,4 milioni al 31 dicembre,pari al 13,8% rispetto al 9,1% del 31 dicembre 2022,positivo per 1,29 milioni di euro, rispetto 703 mila euro dell'anno prima.L'pari a 5,4 milioni di euro al 31 dicembre 2023 (debito netto) rispetto a 7 milioni di euro al 30 giugno 2023 (debito netto) (6,4 milioni al 31 dicembre 2022). Ilal 31 dicembre 2023 (il valore complessivo del portafoglio ordini sottoscritti da clienti per prodotti ancora da consegnare) è pari a 11,4 milioni di euro."L'anno 2023 ha rappresentato per la nostra società il- ha commentato l'- Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 è stato estremamente positivo, il valore della produzione pari a 19,4 milioni di euro conferma la crescita sostanziale a doppia cifra con un EBITDA margin che è passato dal 9,1% del 2022 al 13,8% del 2023. Nel corso dell'anno abbiamo proseguito il piano industriale implementando ulteriormente il portafoglio prodotti e l'ampliamento del sito produttivo"."L'annoè caratterizzato da un quadro economico particolarmente complicato, tra eventi geopolitici, inflazione e tassi di interesse alti: questi aspetti stanno alimentando l'incertezza e contribuendo ala livello globale - ha aggiunto - Siamo comunque confidenti di poter attuare il nostro piano al fine di raggiungere nuovi mercati".