Vimi Fasteners ha avviato un programma di acquisto di azioni proprie

Vimi Fasteners

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha deliberato in data 29 settembre 2021, diin esecuzione della delibera dell'assemblea degli azionisti del 28 aprile 2021.Gli acquisti, che potranno avere ad oggetto solo azioni interamente liberate, saranno effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e, comunque, procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge.Ladell'autorizzazione all'acquisto di azioni ordinarie proprie è stabilita per un periodo dia partire dal 28 aprile 2021, data in cui l'Assemblea ha adottato la relativa deliberazione; la durata dell'autorizzazione alla disposizione delle medesime azioni è senza limiti temporali.L'acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato per unsino a complessivinel rispetto della parità di trattamento degli azionisti.Il Programma sarà coordinato da un intermediario indipendente incaricato, che prenderà le decisioni di negoziazione in merito ai tempi in cui effettuare gli acquisti delle azioni proprie in piena indipendenza rispetto a Vimi Fasteners, nei limiti concessi dall'autorizzazione approvata dall'Assemblea e nel rispetto di quanto deliberato dal CDA.Il Programma ha le finalità di:- consentire un utilizzo efficiente della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società;- consentire eventuali scambi azionari nell’ambito di operazioni strategiche coerenti con le linee di politica aziendale che la Società intende perseguire;- costituire un magazzino titoli.Le azioni proprie acquistate nell'ambito del Programma potranno essere alienate, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti e con qualsiasi modalità ritenuta opportuna, in coerenza con le finalità che la Società intende perseguire e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.Intanto, a Piazza Affari,registra una flessione del 3,07% rispetto alla vigilia, attestandosi a 1,58 euro.