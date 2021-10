A.S. Roma, Fiengo lascia. Pietro Berardi nuovo CEO e DG

A.S. Roma

(Teleborsa) - Dopo otto annila. Una nota della società spiega che le due parti "hanno consensualmente deciso di risolvere gli incarichi detenuti" da Fienga, ovvero Amministratore Delegato, componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo della società.Fienga saràS.p.A. (che esercita attività di direzione e coordinamento sulla società) per lo svolgimento delle attività volte a favorire un'agevole transizione manageriale nel gruppo. La Roma, in linea con quanto indicato nell'attuale incarico di amministratore.Il CdA ha deliberato, previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazione, diquale componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo della Società, con effetto immediato. Inoltre, il board ha nominato il Berardi qualedella società, a partire al più tardi dal 1° gennaio 2022."Sono davvero onorato di unirmi all'AS Roma in un momento così emozionante di crescita del Club - ha dichiarato Berardi - Voglio ringraziare la famiglia Friedkin per avermi affidato la responsabilità di dare seguito a tutte le ambizioni che hanno in mente per questa fantastica società. Tutti conoscono il profondo legame che l'AS Roma ha con Roma, una delle più grandi città al mondo:che prenderò con il massimo dell’impegno e della passione".Berardi, 47 anni, arriva alla Roma dopo una carriera che lo ha visto lavorare in. Laureato all'Università Bocconi, ha iniziato il suo percorso come analista finanziario innel Sud America. Dopo aver conseguito un MBA a Boston, ha proseguito la carriera pressoShell in Europa, prima di trasferirsi nel settore dell'automotive, dove ha lavorato per oltre 15 anni in ruoli di leadership negli Stati Uniti sia per Fiat Chrysler sia per Nissan. All'inizio del 2020 era stato nominato Presidente e CEO diin Nord America.