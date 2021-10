Da impatto pandemia a crescita rinnovabili: ENI presenta nuova World Energy Review

ENI

(Teleborsa) - Dalledurante la pandemia allapresenta ladella suaPer riflettere ed evidenziare il processo diin atto, ladiventaUn- per cogliere i principaliche vuole essere unoper la loro comprensione - suddiviso inLa prima dedicata alcon una speciale attenzione all’evoluzione della qualità dei greggi e all’industria della raffinazione. La seconda sezione offre uno sguardo sui mercati delmentre la terza tratta le principaliche, cogliendo i principali cambiamenti del mondo energetico, vuole essere unoper la loro comprensione.Tra iviene evidenziato che a causa della pandemia, nel. È stato il primo anno di riduzione di energia dal 2009 e l’anno di più grande contrazione dalla Seconda Guerra Mondiale.Lola(quasi - 9% vs 2019). Ilda oltre 15 anni, a una media di 41,7 $/b con punte sotto i 20 $/b. Per la prima volta nella storia, il greggio USA, il WTI, è sceso sotto lo zero per un giorno. Per far fronte alla riduzione della domanda,ha attuato tagli record della produzione di petrolio. Allo stesso tempo, il crollo dei prezzi ha determinato riduzioni anche delle produzioni non OPEC. Laè diminuita delinteressando tutte le categorie di greggio.Per la prima volta dopo 10 anni di crescita, è diminuita la(-1,5% vs 2019), calo guidato principalmente dal Nord America (-4,1%), dalla Russia (- 3,2%) e dall’Europa (-2,6%). Al contrario, tra i 10 maggiori consumatori di gas a livello mondiale,la Cina ha registrato un notevole incremento (+6,5%) e si è confermata primo importatore globale.La produzione globale di gas ha interrotto unche durava dacon una contrazione nel 2020 del 2,8% rispetto al 2019, principalmente dovuta al calo della produzione in Russia (-6%) e negli USA (-2,5%).Nonostante l’impatto della pandemia sulla domanda di gas, il GNL (gas naturale liquefatto, ndr) ha continuato ad aumentare la sua quota sul totale di gas scambiato, raggiungendo il 40% (38% nel 2019). Nel 2020 sono stati commercializzati 484 bcm di GNL, di cui più del 70% importato dai paesi asiatici. Durante lo scorso anno gli USA hanno aumentato le esportazioni di GNL del 59%.Quasi raddoppiate nel 2020 rispetto al 2019 (+111 GW vs +58 GW), leo raggiungendo una capacità globale di 733 GW (+17,8% vs 2019) con la Cina che ha guidato la crescita (65% dell’incremento) seguita dagli USA (13%).ha continuato a dominare l’espansione delle rinnovabili con 127 GW di nuova capacità installata. La capacità solare totale ha raggiunto quasi lo stesso livello dellaa (49 GW).