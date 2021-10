Destination Italia si quoterà su AIM Italia

(Teleborsa) -, prima Travel Tech italiana specializzata nel turismo incoming di qualità,delle azioni e dei warrant sul mercatoed annunciaL’offerta, che non è rivolta solo ad investitori qualificati, riguarda, assegnati gratuitamente, nel rapporto di 1 warrant per ogni azione ordinaria posseduta, a favore di tutti coloro che alla data di inizio delle negoziazioni abbiano sottoscritto le azioni ordinarie nell’ambito del collocamento o nell’ambito dell’opzione di over allotment.per azione ordinaria.Gli attuali azionisti -- assumeranno un impegno irrevocabile nei confronti del Nomad, a far data dall’inizio delle negoziazioni e per i successivi 36 mesi, a non vendere o disporre in altro modo del 100% delle azioni possedute alla data delp."Destination Italia è nata per valorizzare il turismo, un settore chiave dell’economia italiana, il quale, nel 2019, ha raggiunto il 13% del nostro PIL e le potenzialità di crescita sono enormi", ha commentato, Presidente di Destination Italia, sottolineando "la quotazione ci consentirà, anche attraverso acquisizioni mirate di partner tecnologici, di essere tra i protagonisti della ripartenza del turismo in Italia e di contribuire ad aumentare i flussi di turisti stranieri che viaggiano nel nostro Paese, per creare un Campione nazionale del turismo di qualità".Il Gruppo Destination Italia, nato nel settembre 2016, è leader in Italia nel turismo incoming e nel turismo esperienziale B2B grazie all’innovativa piattaforma plug and play di cui si avvale. Dalla sua costituzione, il Gruppo ha portato in Italia oltre 500mila viaggiatori provenienti da 85 Paesi nel mondo con un’offerta che comprende oltre 10mila strutture ricettive in tutta Italia. Il Gruppo ha chiuso il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 con un valore della produzione per circa 7,1 milioni di euro, mentre al 31 dicembre 2019 (anno pre-pandemia da Covid-19) il valore della produzione consolidato è stato pari a circa 34,9 milioni.Nell’ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, Destination Italia è assistita da Integrae SIM in qualità di Nominated Advisor e Global Coordinator, dallo studio legale Alma Società tra Avvocati in qualità di Advisor Legale, da Emintad Italy in qualità di Financial Advisor, da Pricewaterhouse Coopers in qualità di Audit Advisor, da RSM Italy in qualità di Tax Advisor e da Be Media come consulente in materia di Investor & Media Relation.