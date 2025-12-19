Milano 12:46
44.608 +0,33%
Nasdaq 18-dic
25.019 0,00%
Dow Jones 18-dic
47.952 +0,14%
Londra 12:46
9.843 +0,05%
Francoforte 12:46
24.198 0,00%

Produzione costruzioni Italia (MoM) in ottobre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Produzione costruzioni Italia (MoM) in ottobre
Italia, Produzione costruzioni in ottobre su base mensile (MoM) -0,1%, in calo rispetto al precedente +1,3%.
Condividi
```