Guerra: su catasto intervento senza alcun riflesso fiscale

(Teleborsa) - "Siamo di fronte ad unche è molto, molto moderato, nel senso che non ha alcunE' questa la scelta che è stata compiuta dal Governo dopo un confronto all'interno dellache non ha permesso di fare passi ulteriori come io avrei, ad esempio,. Lo ha detto il Sottosegretario al Ministero dell'Economia,, a Radio anch'io su Radio Uno.- ha aggiunto - che risale a trent'anni fa e, quindi, sembra sensato di sapere almeno quanto valgono gli immobili".L'idea "non è quella di aumentarema di distribuire ilin modoE "se noi facessimo davvero questa operazione divedremmo che la maggioranza degli italiani pagherebbe meno. Solo quelli con un patrimonio di grande valore pagherebbero un po' di più e mi sembrerebbe anche giusto perchè neha concluso.