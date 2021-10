BFF Bank, assemblea approva 165 milioni di euro di dividendi

BFF Bank

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, operatore di finanza specializzata quotato sull'MTA di Borsa Italiana, ha approvato laper cassa in favore degli azionisti di(il Monte Dividendi Complessivo 2019-2020 residuo, ovvero la differenza tra 168.506.806 – importo destinato agli azionisti – e 3.231.388 già distribuiti a marzo 2021).Questo importo è comprensivo della quota parte attribuibile alle azioni proprie detenute dalla banca alla record date. Il pagamento avrà luogo a partire da mercoledì 13 ottobre 2021, concedola lunedì 11 ottobre (cedola n° 4) emartedì 12 ottobre. Sulla base delle azioni ordinarie BFF emesse (185.297.725), e delle azioni proprie (576.755), il dividendo per ciascuna azione in circolazione sarà pari a circa, al lordo delle ritenute di legge.