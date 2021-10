MIMS, Giovannini firma decreto per assegnare risorse PNRR a progetti rigenerazione urbana

(Teleborsa) - I- Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibiliper la realizzazione d. Il decreto è stato firmato oggi dal Ministro Enrico Giovannini ed attinge per circa 20 milioni ai residui 2019 e 2020 per attuare il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PinQua), avviato negli anni scorsi con una dotazione di 800 milioni, cui ora aggiunge i finanziamenti del PNRR.Ilverrà destinato a progetti da realizzare nelle. Gli interventi previsti sono finalizzati aaumentando il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ani, a migliorare l’accessibilità, la funzionalità e la sicurezza di spazi e luoghi degradati, spesso localizzati nelle periferie.“Le persone sono al centro del Pnrr e il finanziamento di questi progetti segna un punto di svolta nelle politiche per la rigenerazione urbana su tutto il territorio nazionale, al fine di migliorare in modo significativo il benessere e l’inclusione sociale”, ha commentato il"Le risorse del Piano consentono di rigenerare, attraverso progetti di qualità, il tessuto urbano in un’ottica di sostenibilità non solo economica e sociale - ha aggiunto Giovannini - ma anche ambientale, evitando ulteriore consumo di suolo nel rispetto del principio europeo del Do not significant harm".I progetti che beneficeranno dei finanziamenti sono statiper l’attuazione del programma, tenendo conto, per la prima volta in modo esplicito, dedel Next Generation EU di(do not significant harm, DNSH) e sulla base di indicatori diIn coerenza con i tempi di realizzazione delle opere del Pnrr, gli interventi ammessi al finanziamento, una scadenza più ravvicinata rispetto a quella stabilita originariamente. Per questo è stato richiesto agli Enti beneficiari di trasmettere il cronoprogramma dei singoli progetti al Ministero entro 60 giorni, rimodulato sulla nuova scadenza per confermare la volontà di aderire al programma. In caso contrario, si provvederà allo scorrimento della graduatoria.Tra i 159 interventi ammessi in graduatoria. Il progetto per, ad esempio, è finalizzato alla riorganizzazione dell’area in prossimità della(mobilità multimodale e nuovi spazi verdi). Aè previsto ilIn, il progetto pilotapunta ail fenomeno dello. Vengono anche promossinterventi percon la realizzazione di unasul territorio di. Ac'è un progetto didove più marcato è il disagio socioeconomico. Nelle Marche è previsto il progetto per il. In Molise sono previsti interventi per la funzionalità e lache insistono soprattutto ae in provincia.