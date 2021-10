Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,30%; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.364 punti.Guadagni frazionali per il(+0,63%); come pure, in moderato rialzo l'(+0,54%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,53%),(+1,00%) e(+0,69%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -1,05%.del Dow Jones,(+1,51%),(+1,36%),(+1,24%) e(+1,19%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,33%.scende dell'1,37%.Calo deciso per, che segna un -1,12%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,92%.Tra i(+2,33%),(+2,24%),(+2,20%) e(+1,73%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,94%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 6,95%.In caduta libera, che affonda del 5,33%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,33 punti percentuali.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 15,72K unità)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 350K unità; preced. 362K unità)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 5,1%; preced. 5,2%)14:30: Variazione occupati (atteso 460K unità; preced. 235K unità)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,6%).