EssilorLuxottica lancia OPA obbligatoria su GrandVision

(Teleborsa) - Dopo l'acquisizione del 76,72% dida HAL Optical Investments,lancia un' OPA obbligatoria alla borsa di Amsterdam sul resto del capitale al prezzo di 28,42 euro per azione.di GrandVision - si legge in una nota -EssilorLuxottica, alla data odierna, detiene un ammontare complessivo di 220.537.421 Azioni, rappresentanti di circa l'86,67% del capitale sociale di GrandVision.Ilinizia oggi, 8 ottobre 2021 e termina il 3 dicembre.EssilorLuxottica finanzierà l'offerta mediante la propria cassa e potrà altresì utilizzare le linee di credito attualmente esistenti per finanziare le generali finalità aziendali.