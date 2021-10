Moderna debole in Borsa. Paesi scandinavi ne limitano l'uso nei giovani

società americana di biotecnologia

(Teleborsa) - Si muove al ribasso lacon i prezzi allineati a 306,1 per una discesa dell'1,04%. A contribuire al ribasso del titolo Moderna è la notizia che Finlandia, Danimarca e Svezia stannoa causa delle preoccupazioni relative a rari effetti collaterali cardiovascolari.In, a tutti i maschi di età pari o inferiore a 30 anni verrà offerto il vaccino Pfizer-BioNTech, laha fermato l'utilizzo del vaccino Moderna per i nati dopo il 1991, mentre laha deciso di non usarlo più per i minori di 18 anni. Le autorità sanitarie dei tre Paesi hanno citato uno studio non ancora pubblicato che è stato inviato all'Agenzia europea per i medicinali per una valutazione.Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area distimata a 297,8 e successiva a 289,4. Resistenza a 314,3.