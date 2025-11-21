Milano 20-nov
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Shanghai (-0,22%)

L'Indice della Borsa di Shanghai passa di mano in avvio a 3.931,05 punti

Debole l'indice della Borsa cinese, in calo dello 0,22%, dopo aver iniziato a 3.931,05 punti.
