BEI, Gelsomina Vigliotti nominata vicepresidente. Sostituisce Scannapieco

(Teleborsa) -è da oggi la nuova vicepresidente italiana e membro del Comitato direttivo della, prendendo il posto di Dario Scannapieco, che è andato a ricoprire il ruolo di amministratore delegato e direttore generale di Cassa Depositi e Prestiti. Il Consiglio dei governatori della BEI ha approvato la nomina sulla base della proposta formulata dal Ministro dell'Economia e delle Finanze italiano."Sono onorata della nomina a vicepresidente della Banca europea per gli investimenti: la BEI è la più grande istituzione finanziaria multilaterale, la banca dell'Unione europea e il principale fornitore multilaterale di finanziamenti per il clima - ha affermato Vigliotti - Con l'ingente programma di investimenti destinati alla lotta ai cambiamenti climatici e alla promozione della coesione sociale,. Sono entusiasta di diventare membro del suo Comitato direttivo e di contribuire a questa importante missione della Banca"."La pandemia ha messo in luce le enormi carenze di investimenti nelle infrastrutture e nella digitalizzazione che si sono accumulate negli ultimi decenni - ha aggiunto - Promuovendo investimenti sia del settore privato che del quello pubblico,e nel sostenere progetti innovativi economicamente sostenibili e volti a migliorare il mondo in cui viviamo".Gelsomina Vigliotti è stata Capo della Direzione per i Rapporti Finanziari Internazionali del, responsabile delle attività collegate al funzionamento del sistema economico, monetario e finanziario internazionale nonché della partecipazione italiana nelle principali istituzioni multilaterali di sviluppo. Ha ricoperto la carica di Deputy Deputy in ambito G7 e G20 ed è stata responsabile della preparazione e gestione della presidenza italiana del G7 Finanze nel 2017 e del G20 Finanze nel 2021. È stata, inoltre, vice governatore italiano nelle più importanti banche multilaterali di sviluppo e membro del CdA della Banca europea per gli investimenti e della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB).In precedenza, è stata Direttore dell'Ufficio Affari economici e finanziari europei presso il Dipartimento del Tesoro e ha ricoperto la carica di membro supplente per l'Italia del Comitato economico e finanziario e del Meccanismo europeo di stabilità. Vigliotti è laureata in Scienze Politiche presso l'di Roma, ha conseguito il Master of Science in Economics presso l'e ha proseguito i suoi studi post-universitari presso l'di Roma e la London School of Economics and Political Science di Londra.