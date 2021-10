Seco acquisisce Garz & Fricke Group

Seco

(Teleborsa) -ha concluso undell’intero capitale sociale di Garz & Fricke Holding GmbH, azienda con sede ad Amburgo (Germania) che sviluppa e realizza soluzioni hardware e software per l’Industrial Internet of Things, da AF HMI Holding, controllata da Afinum Siebte Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, gestita da Afinum Management GmbH (“Afinum”), ed altri azionisti di minoranza complessivamente detentori del 100% del capitale sociale della società.Ildi euro ed include una componente di denaro per Euro 165 milioni, oltre ad azioni Seco di nuova emissione per Euro 15 milioni.Entro la fine del 2021, ci si attende che Garz & Fricke Group genererà ricavi per circa Euro 45 milioni, con un Ebitda adjusted superiore a 10 milioni di euro. Inoltre, entro la fine dell’anno la Società prevede di gestire un parco dispositivi da oltre 65.000 IoT devices e 39.000 installazioni di pagamento, che rappresentano una chiara opportunità per la diffusione del software CLEA all’interno dei dispositivi già installati da Garz & Fricke Group. Oltre ai componenti, la Società realizza sistemi totalmente integrati e customizzati, progettati sulla base di particolari standard adottati o di richieste di personalizzazione da parte del cliente. I clienti-tipo di Garz & Fricke Group includono prevalentemente OEM e system integrators che operano in verticali quali le tecnologie Medicali (MedTech/LabTech), l’elettronica per dispositivi per Cucine Professionali, il Vending e l’Industriale.