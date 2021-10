CureVac interrompe sviluppo del candidato vaccino Covid di prima generazione

CureVac

GSK

(Teleborsa) - La società di biofarmaceutica tedescaha deciso didel suo candidato al vaccino contro il Covid-19 di prima generazione CVnCoV (per il quale era in corso un processo di approvazione con l'EMA) e didi seconda generazione assieme aCureVac stima che la prima potenziale approvazione di CVnCoV sarebbe arrivata nel secondo trimestre del 2022, periodo nel quale si aspetta che il candidato di seconda generazione arrivi alla fase clinica avanzata. Inoltre, i, in quanto possono essere adattati più velocemente alle varianti. Va anche considerato che CVnCoV non aveva superato gli studi clinici in fase avanzata, mostrando una bassa efficacia "La lotta globale contro il Covid-19 continua e noi rimaniamo impegnati a fare la differenza con un vaccino sicuro ed efficace - ha affermato Franz- Werner Haas, amministratore delegato di CureVac - Questo obiettivo non è cambiato, ma"."Nella, la nostra decisione di ritirare CVnCoV dal processo di approvazione normativa e concentrare i nostri sforzi sui candidati al vaccino mRNA di seconda generazione riflette i cambiamenti previsti nelle esigenze di salute pubblica che il nostro vaccino di seconda generazione può potenzialmente affrontare", ha aggiunto.