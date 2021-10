BlackRock, utile 3° trimestre in crescita del 19%. Crescita AUM spinge commissioni

BlackRock

(Teleborsa) -, il più grande gestore di fondi al mondo, ha registrato undi 1,69 miliardi di dollari, o 10,95 dollari per azione, nel terzo trimestre dell'anno, in crescita del 19% rispetto agli 1,42 miliardi, o 9,22 per azione, dello stesso periodo del 2020. Gli analisti si aspettavano in media un utile per azione di 9,35 dollari, secondo i dati di Refinitiv. Lesono aumentate del 16% a 5,05 miliardi di dollari; in particolare, le entrate derivanti dalle consulenze sugli investimenti e dalle commissioni, che costituiscono la maggior parte delle entrate totali della società, sono state di 3,79 miliardi di dollari.Glinel trimestre sono stati di 98 miliardi di dollari, cifra che porta quelli da inizio anno a quota 290 miliardi di dollari. Se si analizzano gli afflussi per tipologia di investimento, 44,5 miliardi arrivano dalla gestione attiva, 53,4 miliardi da indici e ETF, -12,4 miliardi dal Cash management e -10,3 miliardi dall'advisory. Con riguardo alle prime due tipologie, se si scorporano per tipo di prodotto 33,2 miliardi sono in Equity, 27,3 miliardi in Fixed income, 30,9 miliardi in Multi-asset e 6,6 in Alternatives. Tutto ciò porta ila 9,46 trilioni di dollari, in aumento rispetto ai 7,81 di un anno fa."I clienti continuano a cercare le intuizioni e i consigli di BlackRock per quanto riguarda i loro interi portafogli, riflettendo i benefici degli investimenti che abbiamo fatto per servire meglio le loro esigenze in evoluzione - ha commentato il- BlackRock ha generato 98 miliardi di dollari di afflussi netti a lungo termine nel terzo trimestre, rappresentando unae il nostro sesto trimestre consecutivo superiore al nostro obiettivo del 5%, dimostrando ancora una volta la forza della nostra piattaforma tecnologica e di investimento diversificata".