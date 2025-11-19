Target, fatturato netto in calo nel terzo trimestre e ridotta previsione utile per azione 2025

Target

(Teleborsa) -, rivenditore di beni di largo consumo con negozi in tutti i 50 stati e nel Distretto di Columbia, ha chiuso il terzo trimestre 2025 con undi 25,3 miliardi di dollari, in calo dell'1,5% rispetto al 2024.Lesono cresciute del 2,4%, trainate da una crescita di oltre il 35% nelle consegne in giornata tramite Target Circle 360.("Fun 101") hanno registrato una crescita delle vendite comparabili nel trimestre, compensata dalla continua debolezza del portafoglio di prodotti discrezionali più ampio. Lesono cresciute di quasi il 18%, con i ricavi di Roundel, membership e marketplace in crescita a due cifre.L'è stato di 1,51 dollari, rispetto agli 1,85 dollari dell'anno scorso. L', che esclude le indennità di fine rapporto non ricorrenti e gli oneri relativi alle attività, è stato di 1,78 dollari.Nonostante ciò, la società ha dichiarato che ora prevede di registrare undi circa 7-8 dollari, rispetto alla precedente previsione di circa 7-9 dollari. Le previsioni escludono i guadagni derivanti da accordi legali nel primo trimestre e gli oneri relativi a licenziamenti e attività nel terzo trimestre, ha dichiarato Target. Per ilè previsto anche un calo delle vendite a una cifra bassa.Le proiezioni arrivano mentre ilmira a rivoluzionare le performance di Target apportando modifiche alla varietà di merci dell’azienda e puntando su nuove tecnologie potenziate dall’intelligenza artificiale.Nel pre-market di Wall Street il titolo Target al momento sta