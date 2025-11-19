Target, fatturato netto in calo nel terzo trimestre e ridotta previsione utile per azione 2025

(Teleborsa) - Target
, rivenditore di beni di largo consumo con negozi in tutti i 50 stati e nel Distretto di Columbia, ha chiuso il terzo trimestre 2025 con un fatturato netto
di 25,3 miliardi di dollari, in calo dell'1,5% rispetto al 2024.
Le vendite digitali comparabili
sono cresciute del 2,4%, trainate da una crescita di oltre il 35% nelle consegne in giornata tramite Target Circle 360. Food & Beverage e Hardlines
("Fun 101") hanno registrato una crescita delle vendite comparabili nel trimestre, compensata dalla continua debolezza del portafoglio di prodotti discrezionali più ampio. Le vendite non-merchandise
sono cresciute di quasi il 18%, con i ricavi di Roundel, membership e marketplace in crescita a due cifre.
L'utile per azione GAAP
è stato di 1,51 dollari, rispetto agli 1,85 dollari dell'anno scorso. L'utile per azione rettificato
, che esclude le indennità di fine rapporto non ricorrenti e gli oneri relativi alle attività, è stato di 1,78 dollari.
Nonostante ciò, la società ha dichiarato che ora prevede di registrare un utile per azione rettificato annuale
di circa 7-8 dollari, rispetto alla precedente previsione di circa 7-9 dollari. Le previsioni escludono i guadagni derivanti da accordi legali nel primo trimestre e gli oneri relativi a licenziamenti e attività nel terzo trimestre, ha dichiarato Target. Per il quarto trimestre
è previsto anche un calo delle vendite a una cifra bassa.
Le proiezioni arrivano mentre il nuovo CEO Michael Fiddelke
mira a rivoluzionare le performance di Target apportando modifiche alla varietà di merci dell’azienda e puntando su nuove tecnologie potenziate dall’intelligenza artificiale.
Nel pre-market di Wall Street il titolo Target al momento sta perdendo il 3%
.