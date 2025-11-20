Walmart accelera nel terzo trimestre: su ricavi (+5,8%) eCommerce (+27%). Al rialzo guidance

(Teleborsa) - Walmart nel terzo trimestre
dell’esercizio fiscale 2026 che si è chiuso il 31 ottobre 2025 ha registrato risultati solidi, sostenuti dalla crescita dei ricavi
e dall’espansione dell’eCommerce
. Il gruppo ha riportato ricavi per 179,5 miliardi di dollari
, in aumento del 5,8% rispetto all’anno precedente, mentre l’utile operativo
si è attestato a 6,7 miliardi
, sostanzialmente stabile, ma in progresso dell’8% su base adjusted a cambi costanti.
Il CEO Doug McMillon
ha definito il trimestre "un altro periodo forte per l’intero business", evidenziando come l’eCommerce sia stato "ancora una volta un punto luminoso", con una crescita globale del 27% e miglioramenti nella velocità delle consegne, nella gestione dell’inventario e nelle quote di mercato.
Nel mercato statunitense
, Walmart U.S. ha registrato una crescita delle vendite comparabili del 4,5%, con un forte contributo del grocery
e un apporto significativo dell’online
. L’utile operativo del segmento è aumentato del 6,3%. La divisione Walmart International
ha visto un incremento dei ricavi dell’11,4% a cambi costanti, grazie a performance robuste di Flipkart, Cina e Walmex, mentre il risultato operativo è stato penalizzato da un onere straordinario legato a PhonePe.
Buona dinamica anche per Sam’s Club
, che ha riportato vendite comparabili in aumento del 3,8%, supportate da una crescita dell’eCommerce del 22%.
Il gruppo continua a generare elevata liquidità
, con un free cash flow
di 8,8 miliardi
nei primi nove mesi, in aumento di 2,6 miliardi rispetto all’anno precedente.
Alla luce dei risultati, Walmart ha rivisto al rialzo la guidance
per il FY26
: vendite attese in crescita tra 4,8% e 5,1%, utile operativo tra 4,8% e 5,5% ed EPS adjusted compreso tra 2,58 e 2,63 dollari.